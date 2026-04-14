Канцлер ФРГ Фридрих Мерц занял в вопросе поставок дальнобойных ракет Taurus вооруженным силам Украины ту же позицию, что и его предшественник Олаф Шольц. Соответствующее заявление сделала заместитель лидера парламентской фракции немецкой Партии зеленых Агнешка Бруггер, сообщает издание N-tv.

Мерц стал новым Шольцем в этом вопросе благодаря своим оправданиям, поделилась своей точкой зрения она.

В конце февраля министр обороны Германии Борис Писториус подтвердил, что немецкие власти все еще исключают поставки украинской стороне дальнобойных ракет Taurus.

Как ранее отмечал президент РФ Владимир Путин, их применение в зоне специальной военной операции нанесет ущерб отношениям Российской Федерации и ФРГ, но на ход боевых действий не повлияет.