В Великобритании готовятся к премьере документального фильма «В зоне поражения» о поездках бывшего премьер-министра страны Бориса Джонсона к линии боевого соприкосновения около Запорожья. Как сообщает aif.ru, о настоящем поведении политика в зоне СВО рассказал председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета Владимир Рогов.

Отмечается, что на передовой экс-премьер производил отталкивающее впечатление. Для самого политика поездка была «сверхсобытием» даже при том, что его максимально подготавливали.

«По свидетельствам очевидцев, которые пересекались в тот момент с Джонсоном, он истерил, часто был в состоянии алкогольного опьянения», — отметил Рогов.

Сами местные жители и военные отказывались верить, что перед ними стоит Борис Джонсон, воспринимая его за «лохматого дебошира», которого охраняет большое количество людей. Украинская сторона прибегла к традиционным хитростям для обеспечения безопасности политика. Так, для перемещения активно использовался гражданский транспорт, в том числе машины скорой помощи, а на самого Джонсона надевали синий жилет журналиста.

«Его перемещения около ЛБС были организованы на максимальном уровне безопасности, начиная от нескольких уровней брони, личной бронемашины, работы РЭБ и так далее во всех местах, где он только появлялся. Речь идет о его визитах на выбранные точки, которые занимали буквально от нескольких секунд до нескольких минут чисто для фотографии», — уточнил эксперт.

По мнению Рогова, визит Джонсона был не обычными съемками, а спланированной провокацией. Она преследовала сразу несколько целей. Таким образом политик хотел вернуть внимание Запада к Украине и попробовать взять политический реванш в Британии, а режим Владимира Зеленского — заработать.