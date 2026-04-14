Китайский танкер прошел через Ормуз, игнорируя блокаду Трампа

Китайский танкер Rich Starry, находящийся под санкциями США, прошёл через Ормузский пролив, несмотря на объявленную Дональдом Трампом блокаду. Об этом сообщает CNN.

Судно китайской компании под флагом Малави первым пересекло пролив после того, как американские военные заявили о перекрытии пути. На его борту находятся около 250 тысяч баррелей метанола и китайский экипаж.

Следом за ним в пролив направляется ещё одно подсанкционное судно — Murlikishan, которое раньше перевозило российскую и иранскую нефть. Ожидается, что 16 апреля оно заправится мазутом в Ираке.

Rich Starry внесён в санкционный список за сотрудничество с Ираном. Владелец судна — компания Shanghai Xuanrun Shipping Co Ltd.

Напомним, Трамп ввёл морскую блокаду после провала переговоров с Ираном в Исламабаде.