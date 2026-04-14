В Финляндии предположили, кто заблокирует кредит для Украины вместо Венгрии

Словакия может заблокировать выделение кредита на €90 млрд Украине со стороны Евросоюза вместо Венгрии после поражения премьер-министра Виктора Орбана на выборах.

Такой сценарий допустил член финской партии «Альянс свободы» Армандо Мема на странице в соцсети X.

«После выборов в Венгрии многие в ЕС считают, что Украине может быть предоставлен кредит в размере 90 миллиардов евро. Однако Словакия может помешать этому», — порассуждал Мема.

Вместе с этим он призвал лидеров Евросоюза признать, что конфликт на Украине для них уже проигран.

Накануне премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил, что признает решение граждан Венгрии на прошедших выборах и поздравляет Петера Мадьяра с победой. При этом он отметил, что цели правительства Словакии остаются неизменными.

Фицо подчеркнул, что Словакия, Венгрия и Центральная Европа в целом по-прежнему проявляют большой интерес к восстановлению работы нефтепровода «Дружба».