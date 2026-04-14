События на Украине и Ближнем Востоке являются крупнейшим расколом международного права со времен Второй мировой войны.

Об этом заявила глава евродипломатии Кая Каллас в ООН, чьи слова приводит Politico.

«Разрушение международного права очевидно в двух главных глобальных кризисах сегодня: агрессивной войне России против Украины и войне на Ближнем Востоке. Вместе кризисы в Европе и на Ближнем Востоке представляют собой наиболее явный признак отказа от старых правил, включая Устав ООН», — заявила Каллас.

По ее словам, наблюдается сдвиг в сторону «политики принудительной власти». Она утверждает, что многополярность, не ограниченная Уставом ООН, никогда не была мирной и стабильной, и в итоге заканчивается «опустошением».

Каллас считает, что сегодня формируется новый мир, «в котором доминирует горстка военных держав, стремящихся создать сферы влияния».

9 апреля Каллас заявила, что Евросоюз не хочет оказывать более значительную помощь странам Персидского залива в конфликте вокруг Ирана, поскольку они не помогают Европе на Украине. В ответ на это ирландский журналист Чей Боуз сообщил, что глава дипломатии ЕС хочет втянуть страны Персидского залива в украинский конфликт.