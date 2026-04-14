Стал известен один вопрос Ирана к США на переговорах

В ходе переговоров США и Ирана в пакистанском Исламабаде министр иностранных дел Исламской Республики Иран Аббас Аракчи обратился к американской делегации с вопросом о доверии после февральской атаки.

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на источники.

«Как мы можем вам доверять, если на последней встрече в Женеве вы заявили, что США не будут нападать, пока идет дипломатический процесс?» — сказал он.

При этом источники подчеркнули, что обычно сдержанный Аракчи на этот раз говорил более резко.

11 апреля Соединенные Штаты и Иран провели переговоры в столице Пакистана Исламабаде. Вице-президент США Джей Ди Вэнс заявил, что после почти 21-часовой встречи американская делегация возвращается на родину, не достигнув соглашения с Тегераном.