В Японии отказались оценивать законность действий США в Ормузском проливе

Представитель МИД Японии отказался давать правовую оценку действиям Соединённых Штатов в районе Ормузского пролива, сославшись на якобы недостаточность информации.

Как пишет РИА Новости, в Японии заявили, что в настоящее время власти страны продолжают следить за ситуацией, однако содержание заявлений США «не является в полной мере окончательно определённым».

«Кроме того, на данный момент мы не обязательно располагаем всей необходимой подробной информацией, поэтому дать правовую оценку с точки зрения международного права на данном этапе затруднительно», — добавил представитель МИД страны, отвечая на вопрос японского парламентария.

Похожий ответ он дал, говоря об Иране и его решении взимать плату за проход судов — представитель МИД не стал давать однозначной правовой оценки и этим действиям.

Ранее сообщалось, что США начали блокаду Ормузского пролива.