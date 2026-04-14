Пока вы спали: желание Нетаньяху уничтожить Украину и требование Ирана к пяти арабским странам

Американский министр назвал Трампа агрессивным

Глава минэнерго США Крис Райт на экономической конференции издания Semafor назвал президента США Дональда Трампа "агрессивным, но по делу", пишет РИА Новости.

"Что ж, президент агрессивен, как мы все знаем, но по делу", - сказал министр.

По словам Криса Райта, это проявляется даже в отношении к вопросам развития ядерной энергетики США. Министр утверждает, что видит такой же агрессивный подход к этой теме, среди прочих.

В Финляндии выступили с заявлением к Зеленскому после упавших дронов

Член финской партии "Альянс свободы" Армандо Мема заявил, что Финляндия не будет оказывать поддержку режиму Владимира Зеленского, если атаки украинских беспилотников на страну продолжатся, сообщает РИА Новости со ссылкой на публикацию политика в социальной сети X.

"Зеленский может быть уверен в потере поддержки Финляндии, если еще больше дронов врежется в финскую территорию", — написал Мема.

США достигли целей нападения на Иран, заявил Вэнс

Вице-президент США Джей Ди Вэнс заявил, что Штаты достигли целей нападения на Иран. По его словам, операцию можно завершать, пишет РИА Новости со ссылкой на телеканал Fox News.

"Думаю, мы в ситуации, когда мы достигли своих целей", - заявил Вэнс во время интервью.

Он также добавил, что США могут сворачивать операцию.

Кроме этого, в ходе интервью вице-президент США заявил, что Штаты и Иран могут заключить большую сделку, но следующий шаг должен сделать Тегеран, сообщает РИА Новости со ссылкой на Fox News.

"Я думаю, здесь можно заключить действительно большую сделку, но, на мой взгляд, сделать следующий шаг предстоит иранцам", - сказал Вэнс.

Иран потребовал компенсаций от пяти арабских стран

Иран требует от пяти арабских стран компенсаций за их роль в американо-израильской операции. Об этом говорится в письме постпреда Исламской Республики при ООН Амира Саида Иравани, пишет РИА Новости.

"Королевство Бахрейн, Королевство Саудовская Аравия, Государство Катар, Объединенные Арабские Эмираты и Хашимитское Королевство Иордания <...> должны осуществить полное возмещение ущерба Исламской Республике Иран, включая компенсацию за весь материальный и моральный ущерб, понесенный в результате их международно-противоправных действий", — говорится в тексте документа.

Отмечается, что письмо адресовано генсеку Организации Объединенных Наций Антониу Гутеррешу и председателю Совбеза ООН, которым в этом месяце выступает Бахрейн.

"Разрушить Украину": в США раскрыли неожиданный план Нетаньяху

Профессор Чикагского университета Джон Миршаймер заявил, что Израиль оказался в сложной ситуации после атак на Иран, из-за чего премьер-министр Биньямин Нетаньяху заинтересован в разрушении Украины, которая отвлекает мировое внимание от Ближнего Востока. По мнению ученого, он хотел бы сделать с Украиной то же, что было с Сирией, сообщает РИА Новости со ссылкой YouTube-канал Дэниела Дэвиса.

"Премьер-министр Нетаньяху одержим идеей победить Иран. <…> И на самом деле, он хотел бы разрушить Украину. Он хотел бы сделать с Украиной то же, что было сделано с Сирией. В этом нет никаких сомнений", — сказал эксперт во время интерью.

По его словам Миршаймера, из-за роста напряженности в военной конфронтации Тель-Авива с Тегераном существуют опасения о применении Израилем ядерного оружия.