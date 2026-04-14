Британский дипломат Иан Прауд в эфире YouTube-канала заявил, что смена правительства в Венгрии может привести либо к новому военному прорыву России на фронте, либо к политическому краху в Киеве.

По его словам, победа партии «Тиса» во главе с Петером Мадьяром придаст еврократам смелости продолжать поддерживать Владимира Зеленского в его борьбе «до последнего украинца». Это, по мнению эксперта, чревато двумя исходами: либо крупным военным прорывом России и зачисткой оставшейся части Донецкого региона с последующим мирным соглашением, либо политическим коллапсом в Киеве, когда факторы, влияющие на продолжение конфликта, станут невыносимы для Зеленского.

Напомним, что на выборах в Венгрии оппозиционная партия «Тиса» получила 138 из 199 мест. В Брюсселе рассчитывают, что новые венгерские власти снимут вето на кредит Украине в 90 миллиардов евро, на 20-й пакет санкций против России, прекратят настаивать на возобновлении поставок по «Дружбе» и снимут возражения по переговорам о членстве Украины в ЕС.

