Срок полномочий действующего генерального секретаря ООН Антонио Гутерриша подходит к концу, и на этом фоне ведутся активные дискуссии насчет того, кто сменит его на посту. По словам китайских журналистов, в такой ситуации Россия решила сыграть на опережение и нанесла удар по Западу.

© ФедералПресс

«Россия занимает принципиальную позицию в ООН. Она установила четкие критерии для генерального секретаря, решительно противостоя Западу», – пишут авторы китайского издания 360kuai.

В статье говорится, что действующий генеральный секретарь неоднократно подвергался критике за свою предвзятость. Будучи представителем Португалии, Антониу Гутерриш, по мнению авторов, систематически принимал решения, выгодные исключительно западным государствам. Вследствие этого, к окончанию его срока полномочий, многие страны открыто выражают свое недовольство текущей ситуацией. Среди них и Россия, которая решила не оставаться в стороне и пассивно ожидать, кто займет место нынешнего генсека. Китайские СМИ сообщают: «Россия предприняла первый шаг в процессе отбора Генерального секретаря».

Представители КНР подчеркивают, что постоянный представитель России при ООН Василий Небензя еще в конце прошлого года дал понять, что Москва последовательно выступает за соблюдение Устава ООН и стремится к выбору наиболее достойной кандидатуры на пост главы организации. Недавно российская сторона озвучила свои требования к кандидату. Российская Федерация заявила, что не хотела бы видеть на данной должности представителя стран Европейского союза или НАТО. По мнению РФ, такие кандидаты будут руководствоваться принципами идеологического единства и блоковой солидарности, что помешает им демонтировать сложившуюся в секретариате неоколониальную систему.

Авторы публикации утверждают, что эти заявления можно расценивать как прямое предостережение администрации Трампа и западным странам. Также было отмечено недавнее заявление президента США о том, что Запад должен сохранять свое доминирующее положение в Организации Объединенных Наций, и выбор генерального секретаря должен соответствовать его интересам.

Как полагают журналисты, Запад, вероятно, будет решительно возражать против критериев отбора, предложенных Россией. Однако, по мнению авторов, в этот раз продвижение их кандидата на этот пост будет крайне затруднительным. Более того, даже при отсутствии публичной позиции Китая, высока вероятность того, что Пекин поддержит Москву в вопросе выбора нового руководства для ООН, пишет АБН24.

