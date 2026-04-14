В ЕС предрекли проблемы Брюсселю из-за позиции Мадьяра

Позиция будущего премьера Венгрии, лидера победившей на парламентских выборах партии «Тиса» Петера Мадьяра по вопросу Украины не близка позиции Евросоюза (ЕС), из-за чего он может стать для Брюсселя даже большей проблемой, чем был прежний премьер-министр Венгрии Виктор Орбан. Такое мнение выразил румынский евродепутат Георге Пиперя в соцсети X.

«Из заявлений Петера Мадьяра следует, что <…> Венгрия организует национальный референдум, чтобы решить, принимать ли присоединение Украины к ЕС или нет, но только при условии восстановления прав венгерского меньшинства в Украине. <…> Слышите там, господа европейцы? Мне кажется, или этот Мадьяр — <…> орбанист? Новый шип в боку Урсулы фон дер Ляйен, даже болезненнее, чем сам Орбан? Неужели это был шах и мат Урсуле, который поставил Виктор?» — написал Пиперя.

В ходе пресс-конференции лидер «Тисы» заявил, что Евросоюзу стоит снять санкции с России после завершения украинского конфликта. Европа является географическим соседом России, поэтому в ее же интересах приобретать энергоресурсы по оптимальной цене, добавил политик.