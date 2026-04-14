Европейская страна попросила помощи у России в одном деле

Президент Сербии Александр Вучич заявил, что его страна сотрудничает с Россией в сфере онкологии и надеется получить часть российских инновационных лекарств. В эфире Радио и телевидения Сербии он выразил благодарность за возможность применения специальной терапии.

По словам Вучича, получение этих препаратов позволит серьёзно помочь онкобольным в республике. Он добавил, что инновационная терапия рака появится в Сербии уже в этом году.

Президент подчеркнул, что через три года Белград будет платить за эти лекарства более 90–100 миллионов евро. Это огромные суммы, но они продлевают жизнь пациентам на два, три, четыре года.

Вучич назвал это настоящей заботой о людях и подчеркнул, что именно этого он и хотел для своей страны.