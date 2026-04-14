Вэнс дал совет Ватикану после критики Трампом Папы Римского
Вице-президент США Джей Ди Вэнс в интервью телеканалу Fox News посоветовал Ватикану сосредоточиться на вопросах морали и внутренних делах Католической церкви, комментируя конфликт между папой Львом XIV и президентом Дональдом Трампом.
Ранее Трамп раскритиковал папу за антивоенные высказывания, заявив, что понтифик слаб в вопросах преступности и внешней политики.
Вэнс отметил, что его не слишком беспокоит эта конфронтация, и выразил уверенность, что подобное будет происходить и в будущем.
Папа Лев XIV в последние недели неоднократно высказывал обеспокоенность эскалацией на Ближнем Востоке, называя угрозы Трампа уничтожить иранскую цивилизацию неприемлемыми и подчеркивая, что стремление к господству чуждо пути Христа.
