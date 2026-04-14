Вэнс оценил перспективы переговоров с Ираном

Вопросы о продолжении переговоров Соединенных Штатов с Ираном лучше адресовать Тегерану, мяч на их стороне. Перспективы оценил вице-президент США Джей-Ди Вэнс в беседе с телеканалом Fox News.

«Это вопрос, который лучше всего адресовать иранцам, потому что мяч на самом деле на их стороне», — отметил Вэнс.

Ранее сообщалось, что на переговорах США и Иран обсудили вопрос Ормузского пролива, ядерной тематики, военных репараций, снятия санкций и окончательного завершения конфликта в Иране и регионе. Однако стороны так и не подписали сделку.