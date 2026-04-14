Иран потребовал от пяти стран компенсации за причиненный ущерб

Постоянный представитель Ирана при ООН Амир Саид Иравани заявил о том, что пять арабских стран обязаны в полном объеме возместить причиненный его стране ущерб, включая выплату компенсации за все материальные и нематериальные убытки, возникшие в результате их международно противоправных действий. Его слова передает Pars Today в Telegram-канале.

В этот список вошли: Бахрейн, Саудовская Аравия, Катар, Объединенные Арабские Эмираты и Иордания за то, что они приняли участие в войне Соединенных Штатов Америки (США) и Израиля против Ирана.

Иравани подчеркнул, что эти пять арабских государств нарушили свои международные обязательства в отношении Исламской Республики Иран и тем самым понесли международную ответственность.

Ранее вице-президент США Джей-Ди Вэнс оценил перспективы мирных переговоров Соединенных Штатов с Ираном.