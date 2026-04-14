Белый дом заявил, что США достигли своих целей в Иране

Администрация США считает цели военной операции против Ирана достигнутыми. Об этом в прямом эфире Fox News заявил вице-президент Джей Ди Вэнс. По его словам, теперь можно переходить к завершению конфликта.

Вэнс выразил уверенность, что Штаты находятся в ситуации, когда поставленные задачи выполнены. Он допустил возможность начать сворачивание военной активности.

Вице-президент добавил, что лично предпочёл бы завершить конфликт успешными переговорами, а не дальнейшими боевыми действиями. Как писали американские медиа со ссылкой на источники, сам Вэнс не поддерживает проведение военной операции, однако не решается перечить президенту Дональду Трампу.

Ранее военные США наносили удары по объектам в Иране. В Тегеране пока не комментируют заявление Вэнса. Переговоры о полном прекращении огня продолжаются при посредничестве третьих стран.