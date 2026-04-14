Вэнс сделал неожиданное заявление о переговорах США и Ирана

Вице-президент США Джей Ди Вэнс заявил, что в ходе переговоров между Соединенными Штатами и Ираном был достигнут значительный прогресс.

Напомним, что переговоры начались 11 апреля в Исламабаде после объявления президентом Дональдом Трампом о двухнедельном прекращении огня. На следующий день Вэнс сообщил, что стороны не пришли к соглашению, и американская делегация возвращается без сделки. Однако в интервью Fox News он отметил: «Я бы не сказал, что все пошло не так. Многое прошло как надо. Мы добились значительного прогресса».

Напомним, что 28 февраля США и Израиль инициировали масштабную военную операцию против Ирана. Ударам подверглись крупнейшие города страны, включая столицу Тегеран. В Белом доме объяснили начало боевых действий необходимостью нейтрализовать ракетную и ядерную угрозы, исходящие от Тегерана.

В результате авиаударов погибли высшие иранские руководители, включая верховного лидера аятоллу Али Хаменеи. В ответ Корпус стражей исламской революции объявил о начале масштабной ответной операции, в ходе которой удары были нанесены по территории Израиля, а также по американским объектам, расположенным в ряде стран региона: Бахрейне, Иордании, Ираке, Катаре, Кувейте, ОАЭ, Омане, Саудовской Аравии и Сирии.

