США требуют у Ирана уран

Соединенные Штаты настаивают на передаче им всех запасов иранского обогащенного урана. Об этом вице-президент США Джей Ди Вэнс заявил в прямом эфире телеканала Fox News.

По его словам, Вашингтон хочет, чтобы весь уран был вывезен из Ирана и поступил под контроль американских властей.

Вэнс подчеркнул, что ядерная программа Ирана, несмотря на заверения Исламской Республики об отсутствии у нее планов создания ядерного оружия, вызывает беспокойство у Соединенных Штатов.

14 марта портал Axios написал о том, что президент РФ Владимир Путин в ходе телефонного разговора с американским коллегой Дональдом Трампом предложил вывезти обогащенный уран из Ирана в Россию, однако глава Белого дома отказался.

По информации собеседников издания, Путин якобы предложил передать России около 450 кг обогащенного урана с концентрацией 60%. Отмечалось, что такого запаса урана достаточно для создания более 10 ядерных бомб при условии его дальнейшего обогащения.

Ранее Иран не пошел на уступки США в вопросе вывоза обогащенного урана.