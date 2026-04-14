Трамп устроил словесную пытку женщине-курьеру

Президент Дональд Трамп больше 10 минут пытал разговорами женщину, которая привезла обед в Белый дом. Момент снял телеканал Fox News.

Американский лидер обсудил с женщиной отмену налога на чаевые, поинтересовался ее электоральными предпочтениями, а также заставил сфотографироваться с ним.

«Я думаю, что ты голосовала за меня», — произнес политик. «Эм, возможно», — ответила курьер McDonald’s.

Также Трамп поинтересовался у женщины, как она относится к участию мужчин в женском спорте. Она ответила: «Да я не знаю, если честно. Я чаевые жду».

Ранее сообщалось, что президент оставил курьеру чаевые в размере 100 долларов за доставку заказа из McDonald's прямо к дверям Белого дома.