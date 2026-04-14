Финский политик, член партии «Альянс свободы» Армандо Мема заявил, что в Европе разговоры о мире начинают приравнивать к преступлению.

По его мнению, вместо того чтобы использовать дипломатию для прекращения конфликта на Украине, власти Евросоюза продолжают политику саморазрушения. Мема подчеркнул, что Украина не сможет одержать победу, а Россия будет и дальше защищать свою национальную безопасность.

Политик уже высказывался о том, что Киеву следует отказаться от планов по вступлению в НАТО и от дальнейшей милитаризации. Он также отметил, что, в то время как Россия остается открытой к диалогу, Владимир Зеленский не предпринимает шагов для начала переговоров.

