Европейская страна проведет референдум по выходу из НАТО

Новый председатель Государственного собрания Словении, лидер партии евроскептиков «Правда» Зоран Стеванович заявил, что страна намерена провести референдум по выходу из НАТО.

В интервью Радио и телевидению Словении он подчеркнул, что Любляна будет категорически противостоять вмешательству в чужие военные и дипломатические конфликты, поскольку это никогда не приносило пользы Словении. Референдум о выходе из альянса будет проведен, как и обещано народу.

Стеванович отметил, что придерживается прословенских взглядов и выступает за самостоятельную, суверенную политику, сотрудничество со всеми странами, особенно с великими державами, но без подчинения.

Бывший союзник Трампа предрек выход США из НАТО по неожиданной причине

Напомним, что на фоне ближневосточного конфликта НАТО переживает серьезный кризис: президент США Дональд Трамп назвал альянс без Америки «бумажным тигром» и раскритиковал союзников за отказ поддержать Вашингтон в противостоянии с Тегераном. Германия и Франция также отказались участвовать в операциях по разблокировке Ормузского пролива, а глава евродипломатии Кая Каллас заявила, что страны ЕС не готовы отправить туда флот.

Ранее сообщалось, что новый премьер Венгрии Мадьяр не захотел звонить Трампу.