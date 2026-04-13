На Западе раскритиковали Иран за решение по США

Решение руководства Ирана пойти на уступки ради заключения мирной сделки с США является серьезной ошибкой, рассказал в соцсети Х профессор Хельсинкского университета Туомас Малинен.

В воскресенье, 12 апреля, президент США Дональд Трамп выразил уверенность в том, что сможет усадить Тегеран за стол переговоров.

На следующий день американский лидер заявил, что «нужные люди из Ирана» связались с ним и пообещали начать работу над соглашением.

Вместе с тем, правительство республики не делало громких заявлений о возможном начале второго раунда переговоров.

«Молчание иранского руководства указывает на то, что они всерьез рассматривают возможность пойти на уступки ради заключения «сделки», — предположил ученый.

По его мнению, если Иран действительно пойдет на уступки, это станет серьезной ошибкой. В конечном итоге, уточнил он, компромиссы и диалоги приведут к третьей, еще более разрушительной фазе войны.