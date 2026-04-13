Стало известно, какие чаевые оставил Трамп курьеру из McDonald's

Американский президент Дональд Трамп оставил $100 (около 7,6 тыс. рублей) чаевых курьеру за заказ из сети быстрого питания McDonald's прямо в свою резиденцию. Номинал купюры можно увидеть на фото, опубликованные Белым домом.

© Газета.Ru

Так, на снимке, публикованном Белым Домом, видно, как глава государства отдает купюру соответствующим номиналом сотруднице службы доставки.

«Никакого налога на чаевые», — сказано в посте Белого дома в соцсети X с тем же снимком.

Таким образом, власти Соединенных Штатов еще раз напомнили об отмене налогов на чаевые в рамках реформы президента (One Big Beautiful Bill).

В понедельник, 13 апреля, американский лидер встретил курьера из заведения, которая отдала ему два больших пакета, и провел вместе с ней пресс-конференцию. Так, службы доставки еды DoorDash отвечала на вопросы Трампа, когда он давал ей слово. После мероприятия президент Соединенных Штатов также пригласил курьера в Овальный кабинет.

