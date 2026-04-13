В США назвали следующий шаг Ирана

Ответ Ирана на возобновление ударов США будет разрушительным.

Следующий шаг Исламской Республики назвал бывший сотрудник Центрального разведывательного управления (ЦРУ) Скотт Риттер в эфире YouTube-канала Judging Freedom.

«Но стоит нам ударить по электростанции — и свет погаснет по всему Ближнему Востоку. Все ключевые энергетические объекты в Саудовской Аравии, Кувейте и ОАЭ просто исчезнут. А если Белый дом решит зайти дальше, начнутся удары по опреснительным установкам», — отметил Риттер.

По его словам, США уже проиграли в конфликте с Ираном. Риттер отметил, что Соединенные Штаты не контролируют Ормузский пролив, а также Вашингтон не добился смены власти в Исламской Республике.

Ранее премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что перемирие между США и Ираном может быть «сорвано в любой момент» из-за несоблюдения условий соглашения Тегераном. Политик подчеркнул, что американская сторона сочла действия Исламской Республики нарушением достигнутых договоренностей.