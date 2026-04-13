Стало известно, когда пройдет второй раунд переговоров США и Ирана

Второй раунд переговоров Соединенных Штатов и Ирана намечен на четверг, 16 апреля, рассказал журналист издания Atlantic Араш Азизи. Об этом пишет РИА Новости.

По его данным, встреча в Исламабаде будет двусторонней, делегации будут работать без посредников.

Точное место и время саммита Азизи не посчитал необходимым раскрыть.

Напомним, что первый раунд прошел в Исламабаде 11-12 апреля. Встреча продолжалась в общей сложности 24 часа.

Ранее портал Axios сообщил, что Пакистан, Египет и Турция активно работают над тем, чтобы снова усадить стороны за стол переговоров и помочь преодолеть разногласия.

Президент США Дональд Трамп заявил, в свою очередь, что с ним связались «нужные люди» из Ирана и признали, что готовы заключить соглашение, желают работать.

Вместе с тем, посол Ирана в Индии Мохаммад Фатхали отметил, что Тегеран допускает проведение новой встречи, но только в том случае, если США примут условия Исламской Республики.