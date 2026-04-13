Стармер отреагировал на высказывание Трампа об уничтожении цивилизации Ирана

Слова президента США Дональда Трампа о возможном уничтожении древней иранской цивилизации «неправильные», их не следовало произносить публично, заявил премьер-министр Великобритании Кир Стармер в парламенте королевства. Об этом пишет Daily Mail.

7 апреля американский лидер предупредил, что если Тегеран безотлагательно и в полном объеме не примет условия США, то иранская цивилизация навсегда прекратит свое существование. Он уточнил, что уничтожит мосты, энергетическую и водную инфраструктуру страны.

Позже глава США предположил, что именно слова о печальной судьбе цивилизации принудили Исламскую республику сесть за стол переговоров.

«Касаемо высказываний об уничтожении цивилизации, это было неправильно. Угрозы гражданскому населению Ирана — это неправильно. Надо помнить, что речь идет о гражданских лицах. Я никогда бы не стал использовать подобные слова и выражения», — подчеркнул Стармер.

Ранее сообщалось, что премьер Соединенного Королевства 10 апреля в интервью ITV разъяснил, что риторика Трампа относительно уничтожения Ирана противоречит британским ценностям.

По мнению политологов, слова Стармера ухудшили отношения лидеров, осложненные историей с британскими базами и отказом премьера от участия в операции против Ирана.