Бывший пресс-секретарь президента Украины Владимира Зеленского Юлия Мендель в социальной сети X заявила, что окно возможностей для завершения украинского конфликта ограничено ближайшими месяцами.

Мендель также подчеркнула, что в последнее время ее надежда на окончание конфликта в 2026 году угасает.

До этого она заявила, что у Украины осталось три месяца, чтобы подписать мирное соглашение в 2026 году. По ее мнению, что сейчас только Соединенные Штаты могут помочь сторонам заключить мир, поскольку Европа «лишена как инструментов, так и политической воли, чтобы возглавить какую-либо серьезную мирную инициативу». Мендель подчеркнула, что если Украина откажется от мира, страна продолжит терять людей и территории. Она добавила, что у Киева не хватает ни денег, ни людей, чтобы победить Россию в конфликте на поле боя.