Трамп назвал цель морской блокады Ормузского пролива

Блокада Ормузского пролива, что началась 12 апреля, направлена на возвращение Тегерана за стол переговоров, рассказал журналистам на традиционном брифинге президент США Дональд Трамп. Об этом пишет РИА Новости.

США на протяжении последних лет вели напряженные переговоры с Ираном. В качестве посредников выступали Турция, Оман, Пакистан и ряд других стран.

Последний раунд переговоров прошел 11-12 апреля 2026 года в Исламабаде. Стороны обсудили иранскую ядерную программу, свободу судоходства, репарации и возврат замороженных средств, завершение конфликта, закрытие американских баз на Ближнем Востоке и ряд других вопросов.

По завершении встречи, как США, так и Иран признали, что заключить сделку не удалось, переговоры не увенчались успехом. На фоне провала мирной инициативы Трамп анонсировал блокаду Ормузского пролива американскими военными кораблями.

Журналисты попросили президента США раскрыть, какую цель преследует этот шаг, позволит ли он в перспективе снизить цены на бензин, даст ли возможность склонить Тегеран к возвращению за стол переговоров.

«И то, и другое — безусловно, и не только», — отметил Трамп.

Ранее сообщалось, что авианосец USS Abraham Lincoln вместе с эсминцами сопровождения вошел в Оманский залив и расположился к востоку от Ормузского пролива.