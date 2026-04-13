Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп рассказал в эфире Fox News, что США после «победы» над Ираном «заглянут на Кубу».

Журналисты заметили, что американский лидер не посчитал необходимым раскрыть детали операции против республики.

Напомним, что в последние недели Трамп неоднократно выражал намерение плотно заняться разрешением кубинской проблемы.

Так, 7 марта политик пообещал подарить островному государству новую жизнь. Он выразил уверенность, что сделка с Гаваной будет заключена легко и просто.

17 марта глава США пафосно заявил, что для него станет большой честью «взять Кубу в какой-то форме».

28 марта президент напомнил, что следующей целью после Ирана станет соседняя страна. Он не исключил, что при этом будут задействованы созданные им «великие вооруженные силы» США.

30 марта Трамп констатировал, что Куба станет следующей целью для США уже в ближайшем будущем.