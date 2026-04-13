Евросоюз укрепил восточную границу

Причин неудачи Орбана несколько. Он слишком увлекся внешней политикой, отдав соперникам инициативу в плане социального курса. Положение Венгрии, небольшой и небогатой страны, явно не блестяще, близко к стагнации, а ссоры Орбана с ЕС привели к замораживанию почти 20 миллиардов евро субсидий Евросоюза, в странах которого работают сотни тысяч венгров. А потому напряжение в отношениях с Брюсселем далеко не всех в Унгарии устраивало.

Наконец, Орбан был у власти 16 лет, за это время его окружение неоднократно уличали в коррупционных скандалах. И прежде всего в крупных городах и в среде молодежи явно был отмечен запрос на обновление.

Голосование было не столько «за» Мадьяра, сколько «против» правительства. Потому попытки скомпрометировать оппозиционера сексуальными скандалами и украинским финансированием большого эффекта не имели.

Да, Мадьяр, будучи евроатлантистом, снимет все препоны на пути выделения 90 миллиардов Украине и 20-го пакета антироссийских санкций. Притом что отношения с нами будут не слишком дружескими, но прагматичными, ведь и Орбан, обычно поупиравшись, выходил «попить кофе» во время голосования в ЕС. Под вопросом могут оказаться наши газовые контракты и строительство АЭС «Пакш». Однако главным поигравшим выглядит Трамп, который бросил свой авторитет в поддержку правого собрата. Но выяснилось, что на фоне последствий для Европы войны в Персидском заливе его фигура оказалась для венгров скорее токсичной. Такой афронт аукнется и в ходе довыборов в американский Конгресс.