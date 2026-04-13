Мелони раскритиковала Трампа из-за слов о папе Римском

Премьер-министр Италии Джорджа Мелони раскритиковала президента США Дональда Трампа из-за его слов в адрес папы Римского Льва XIV — она заявила, что такие высказывания недопустимы. Об этом сообщает РИА Новости.

Напомним, что ранее папа Римский Лев XIV выступил против действий США в Иране. Она заявил, что угрозы иранскому народу со стороны Белого дома являются неприемлемыми, а также добавил, что не будет молиться за американских военных, так как желание доминировать не соответствует учению Иисуса Христа. В ответ на это Трамп заявил, что ему не нужен понтифик, который выступает против политики США, а Льва XIV «не было бы в Ватикане, если бы не он».

Как заявила Мелони, позиция Льва XIV является нормальной для главы Католической Церкви. При этом слова самого Трампа она назвала неприемлемыми.

«Я считаю слова президента Трампа в адрес Папы неприемлемыми. Папа Римский является главой Католической Церкви, и нормально, и справедливо, что он призывает к миру и осуждает все формы войны», — заявила она.

Ранее Трамп опубликовал на своей страницы в соцсетях ИИ-изображение, на котором он изображен в образе Иисуса. Позже он удалил публикацию.