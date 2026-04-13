Трамп заявил, что США могут «заглянуть» на Кубу после Ирана
Президент США Дональд Трамп допустил возможность дальнейших шагов в отношении Кубы после завершения ситуации с Ираном.
В конце марта Трамп утверждал, что Куба станет следующей целью для США «уже скоро».
При этом в Politico писали, что администрация президента Соединённых Штатов временно отложила планы по смене власти на Кубе на фоне конфликта с Ираном.
Кубинский лидер Мигель Диас-Канель заявлял, что у Соединённых Штатов нет права критиковать ситуацию на острове и требовать от его страны чего-либо.