Евросоюз выдвинул Мадьяру 27 условий

Представители Евросоюза выдвинули лидеру партии «Тиса», одержавшей победу на парламентских выборах в Венгрии, Петеру Мадьяру список из 27 условий. Об этом пишет издание Financial Times.

Одно из них — это разблокировка европейского кредита Украине и снятие вето на введение санкций против России. Кроме того, в Евросоюзе требуют проведения реформ в Венгрии. Взамен Брюссель предлагает Будапешту разблокировку замороженных 35 миллиардов субсидий.

— Наш подход таков: давайте будем действовать более решительно в отношении него. Если они выполнят свои обещания, мы тоже выполним, — приводят в материале слова одного из высокопоставленных чиновников ЕС.

Мадьяр объявил о планах по тотальному аудиту всех соглашений, связанных со строительством атомной электростанции «Пакш-2». Он уточнил, что по итогам проверки не исключает пересмотра финансовых условий или даже разрыва отдельных договоренностей.

Также политик заявил, что поддерживает отказ Будапешта от одобрения кредита Европейского союза для Украины на 90 миллиардов евро. Однако он заявил, что новое венгерское правительство не будет возражать против выдачи Украине кредита, если Венгрия не будет принимать в нем участие.