В США выразили возмущение неожиданным ходом Трампа против Ирана

Мировое сообщество в целом ощутит тяжелые последствия блокады Ормузского пролива, начатой 12 апреля по инициативе президента США Дональда Трампа, пишет обозреватель Эльдар Мамедов в статье для Responsible Statecraft.

Американский лидер, на фоне провала переговоров в Исламабаде, сделал ряд резких заявлений об Иране. Он пообещал силой усадить иранскую сторону за стол переговоров, анонсировал тотальную блокаду Ормуза, подчеркнул, что у Тегерана нет никаких козырей, а «Вашингтон победил в любом случае».

«Это иллюзорные надежды, замаскированные под стратегию. Блокада — не является разумной альтернативой военным ударам. На самом деле это акт войны, причем сопряженный с серьезными рискам», — отметил автор публикации.

По его данным, блокада Ормуза авианосной группой США столкнется с серьезным ответом Ирана, вызовет негативную реакцию у ряда стран, в частности, у Китая.

Ставки, и без того высокие, до небес поднимает то, что Трамп запланировал визит в КНР, встречу с высшим руководством страны, подчеркнул обозреватель.

Журналист напомнил, что президент США однажды отложил поездку в Китай. Новая отсрочка или полная отмена, добавил он, приведет к потере лица.