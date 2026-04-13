Трамп удалил ИИ-изображение, на котором он представлен в образе Иисуса

Президент США Дональд Трамп удалил со страницы в своей соцсети Truth Social ИИ-изображение, на котором он представлен в образе Иисуса. Об этом сообщает РИА Новости.

Отмечается, что изображение пропало около 18:50 по мск. Причины такого решения Трамп не объяснил.

Напомним, что 13 апреля Трамп опубликовал на своей странице в Truth Social сгенерированное ИИ изображение, на котором он лечит мужчину на больничной койке. При этом, образ Трампа напоминает образ Иисуса Христа, а лечение проходит через возложение светящихся рук Трампа. Кроме того, политика окружают люди — среди них военный, медработника и женщина, сложившая руки в молитвенной позе. На фоне Трампа можно увидеть флаг США, Статую Свободы, Капитолий, орлов и истребители.

Это уже не первый случай, когда Трамп публикует у себя в соцсетях сгенерированный ИИ контент со своим участием. 20 ноября 2025 года он выложил ролик, на котором он прямо в Белом доме играет в футбол с нападающим саудовского «Аль-Насра» и сборной Португалии Криштиану Роналду. А уже 24 ноября он выложил изображение себя на троне и в золотых доспехах.