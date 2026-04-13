После победы Мадьяра для Зеленского не увидели просвета на Украине

Бывший помощник экс-президента Украины Леонида Кучмы Олег Соскин заявил, что после победы лидера партии «Тиса» Петера Мадьяра на выборах в Венгрии Владимир Зеленский оказался в крайне сложной ситуации. Об этом эксперт высказался в эфире своего YouTube-канала.

У победителей, по словам аналитика, позиция точно такая же, как у партии Виктора Орбана «Фидес».

По мнению Соскина, Мадьяр относится к Зеленскому «очень прохладно», и у него нет шансов.

Также он считает, что особенно напряженная ситуация для украинского лидера складывается в энергетике, поскольку Мадьяр может поднять вопрос о состоянии трубопровода «Дружба» на фоне роста цен на нефть из-за конфликта на Ближнем Востоке.

Ранее экс-депутат Верховной рады Спиридон Килинкаров заявил, что при отказе от военной помощи Украине лидеру победившей на парламентских выборах венгерской партии «Тиса» Петеру Мадьяру грозит конфронтация с Евросоюзом.