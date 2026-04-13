Мадьяр анонсировал приостановку работы венгерских госСМИ

Глава венгерской партии «Тиса» Петер Мадьяр рассказал журналистам, что после формирования правительства приступит к реформированию государственных СМИ. Об этом пишет РИА Новости.

В Венгрии в воскресенье, 12 апреля, прошли выборы в Государственное собрание (венг. Országgyűlés). «Тиса» уверенно победила на них и получила 138 из 199 мест в парламенте. В ближайшие 30 дней победившая партия сформирует правительство.

Мадьяр заметил, что кабмин, после того как будет сформирован, примет указ о приостановке работы новостной службы государственных СМИ.

Политик отметил, что намерен добиться того, чтобы венгерские массмедиа подавали новости объективно, беспристрастно, ориентировались при этом на британскую телерадиовещательную корпорацию BBC.

По мнению политологов, партия «Тиса» во многом ориентируется на Польшу, где, после победы премьер-министра Дональда Туска, полиция провела обыски в зданиях государственных СМИ и в срочном порядке закрыла их.

Кроме того, уточнили эксперты, Мадьяр помнит о сигналах из США — Госдепартамент неоднократно выражал обеспокоенность в связи с ситуацией с плюрализмом СМИ в Венгрии, требовал способствовать созданию открытой медиасреды.