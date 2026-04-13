Суд отклонил иск Трампа к WSJ на $10 миллиардов

Федеральный суд во Флориде отклонил иск президента США Дональда Трампа на $10 миллиардов к медиамагнату Руперту Мердоку и газете The Wall Street Journal из-за публикации о письме Трампа финансисту Джеффри Эпштейну. Об этом сообщает CNBC.

Судья Даррин Гейлс указал, что Трамп не смог доказать наличие «злого умысла» со стороны ответчиков — обязательного условия в делах о клевете с участием публичных лиц. При этом суд разрешил подать уточненный иск.

В решении отмечается, что перед публикацией материала журналисты обращались за комментариями к Трампу, Министерству юстиции США и ФБР. Трамп опроверг изложенные в статье сведения, Минюст не ответил, а ФБР отказалось от комментариев. По оценке суда, это подтверждает, что редакция пыталась проверить информацию.

В 2008 году Джеффри Эпштейн признал вину в организации проституции и получил мягкий приговор. В 2019 году его снова арестовали по обвинениям в торговле несовершеннолетними, а в августе того же года он умер в тюрьме, передает «Радиоточка НСН».