Страна Евросоюза призвала Китай открыться

Китай должен открыть рынок для европейского экспорта. К таким шагам Пекин призвал премьер-министр Испании Педро Санчес. Его процитировало Euractiv.

© Global look

Глава правительства европейской страны пожаловался на то, что нынешние торговые отношения между Евросоюзом (ЕС) и КНР стали «неустойчивыми» на фоне широко распространенных среди чиновников ЕС опасений по поводу наплыва китайского импорта в блок. По словам Санчеса, необходимо, чтобы Китай открылся, дабы Европе не пришлось закрываться.

Кроме того, премьер-министр призвал Пекин пересмотреть подход к Европейскому союзу, крупнейшему в мире торговому блоку. Санчес заметил, что хотя на картах Европа может казаться небольшой, ее экономика имеет решающее значение, а ее единство — гарантия стабильности и процветания в мире, который невозможно понять без Китая.

До этого Санчес призвал Китай активнее использовать свое влияние для прекращения вооруженных конфликтов в различных регионах мира.