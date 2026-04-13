Экс-советник Соскин: Зеленский оказался в сложной ситуации из-за победы Мадьяра

Украинский лидер Владимир Зеленский оказался в сложной ситуации из-за победы Петера Мадьяра на выборах в Венгрии. Такое мнение высказал бывший советник Леонида Кучмы Олег Соскин в эфире своего YouTube-канала. Он подчеркнул, что у Киева "нет шансов", поскольку позиция победившей партии "Тиса" и ее лидера Мадьяра такая же, как у партии Виктора Орбана "Фидес" - "Украине в Европейском союзе делать нечего". Кроме того, заметил эксперт, к Зеленскому будущий премьер относится "очень прохладно". Это стало очевидным, когда Мадьяр осудил угрозы Зеленского в адрес Орбана, считает Соскин. При этом особенно сложная ситуация для президента Украины складывается в сфере энергетики. Новый премьер Венгрии поднимет вопрос о состоянии нефтепровода "Дружба" на фоне роста цен на энергоносители, предположил эксперт. До этого Мадьяр заявил, что Венгрия не будет выступать за ускоренное вступление Украины в Евросоюз (ЕС). Он также выразил надежду на снятие введенных Европой ограничительных мер против России после того, как будет завершен конфликт на Украине. Мадьяр добавил, что Венгрия не прекратит покупать нефть у России. Вместе с тем Мадьяр пообещал, что с его приходом к власти Венгрия станет сильным союзником для ЕС и НАТО, и анонсировал жесткие меры по борьбе с коррупцией.