Иран раскрыл, почему не смог договориться с США

Министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи обвинил США в срыве переговоров из-за постоянной смены позиции.

Об этом он заявил своему французскому коллеге Жан-Ноэлю Барро.

«Несмотря на прогресс в ходе переговоров по значительной части вопросов, США из-за своего максималистского подхода и постоянной перемены требований помешали выработке соглашения», — сказал Аракчи.

Переговоры между Тегераном и Вашингтоном проходили 11 апреля в Исламабаде. Глава американской делегации, вице-президент Джей Ди Вэнс, по итогам встречи сообщил, что стороны не смогли прийти к соглашению.

Позже президент Дональд Трамп заявил о блокаде всех судов, пытающихся войти в Ормузский пролив или выйти из него. ВМС США получили приказ отслеживать и перехватывать корабли, которые платили Тегерану за проход.