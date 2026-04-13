Петер Мадьяр, глава венгерской партии «Тиса», рассказал журналистам, что намерен стремиться к улучшению отношений с соседними государствами, включая Украину. Об этом пишет РИА Новости.

В Венгрии в воскресенье, 12 апреля, прошли выборы в парламент. «Тиса», по предварительным данным, получила 138 из 199 мест, что достаточно для конституционного большинства. В течение 30 дней в республике будет сформировано новое правительство.

Политик подчеркнул, что заинтересован в том, чтобы поддерживать хорошие отношения с соседними государствами, за столом переговоров решать спорные вопросы, стоящие на повестке.

По его словам, он намерен говорить с Украиной, Словакией, Сербией, Австрией. Он добавил, что будет стремиться к урегулированию отношений со всеми соседними странами.

Ранее Мадьяр сообщил, что Россия представляет угрозу безопасности, подчеркнув, что имеет в виду не русский народ как таковой, а государство.

Вместе с тем, уточнил политик, он планирует обсудить с российской стороной условия и стоимость действующих соглашений Венгрии и России в энергетике, в том числе по строительству АЭС «Пакш-2».

По его словам, на территории Украины находятся венгерские «исторические города». Он добавил, что восстановление прав этнического венгерского меньшинства станет предварительным условием для восстановления отношений с Киевом.