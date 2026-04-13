Президент Ирана отреагировал на слова Трампа о папе римском

Президент Ирана Масуд Пезешкиан раскритиковал главу США Дональда Трампа за резкие слова о папе римском Льве XIV. Об этом пишет РИА Новости.

По данным агентства, понтифик разъяснил, на фоне речи министра войны США Пита Хегсета об Иране, что желание доминировать не соответствует пути Иисуса Христа.

Трамп подчеркнул, в свою очередь, что ему не нужен понтифик, который выступает против его политики.

«Я осуждаю от лица великого народа Ирана оскорбление в адрес Вашего Превосходительства и заявляю, что осквернение Иисуса, пророка мира и братства, неприемлемо для любого свободного человека. Да пребудет с вами слава, дарованная Аллахом», — обратился к Льву XIV Пезешкиан.

Мехди Табатабаи, заместитель пресс-секретаря администрации президента Ирана, посетовал, в свою очередь, что наше время столкнулось с необузданным тираном. Он добавил, что если мировое сообщество не остановит Трампа, то он «оставит после себя непоправимые разрушения».