Мэр Днепропетровска призвал не радоваться поражению Орбана

Признанный в России террористом мэр Днепропетровска Борис Филатов* призвал не радоваться поражению партии премьера Виктора Орбана на парламентских выборах в Венгрии.

© Global look

«Не нужно особо радоваться и надеяться на то, что новоизбранная власть будет для нас дружественной», — подчеркнул он в Telegram.

Ранее лидер победившей на парламентских выборах в Венгрии оппозиционной партии «Тиса» Петер Мадьяр не поддержал ускоренное вступление Украины в ЕС.

Также политик выразил уверенность в снятии санкций ЕС с России после завершения конфликта на Украине.

* Внесён в России в перечень террористов и экстремистов.