Премьер Испании поддержал Папу Римского на фоне критики со стороны Трампа
Премьер Испании Педро Санчес поддержал Папу Римского Льва XIV на фоне критики со стороны лидера Соединённых Штатов Дональда Трампа.
«Пока некоторые сеют войны, Лев XIV сеет мир с храбростью и отвагой», — подчеркнул он в X.
Ранее Трамп обрушился с критикой на Папу Римского, заявив, что ему не нужен понтифик, который выступает против его политики.
До этого Папа Римский Лев XIV призвал не вредить людям Ирана и назвал неприемлемыми угрозы в адрес народа исламской республики.
Президент Ирана Масуд Пезешкиан выступил в защиту Папы Римского.
Премьер-министр Италии Джорджа Мелони заявила, что высказывания президента США являются недопустимыми.