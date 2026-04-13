Президент Ирана выступил в защиту папы Римского после заявлений Трампа

Президент Ирана Масуд Пезешкиан в соцсети X выступил в защиту папы Римского Льва XIV (в миру Роберт Фрэнсис Превост) и осудил заявления в его адрес со стороны президента США Дональда Трампа.

"Я осуждаю от лица великого народа Ирана оскорбление в адрес вашего превосходительства и заявляю, что осквернение Иисуса, пророка мира и братства, неприемлемо для любого свободного человека", - написал он.

12 апреля папа Римский во время своей речи в базилике Святого Петра осудил "иллюзию всемогущества", которая подпитывает американо-израильскую войну в Иране. Он призвал прекратить политиков пытаться демонстрировать силу и прекратить все войны.

После этого он подвергся критике со стороны Трампа, который заявил, что если бы не он, то понтифика бы не было в Ватикане.

Американский лидер заявил, что церковь включила Прево в список кандидатов только из-за того, что он американец, а это выгодно для налаживания отношений с Вашингтоном.