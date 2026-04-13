Нетаньяху: перемирие между Ираном и США может закончиться в любой момент

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что перемирие между Ираном и США «может закончиться в любой момент». Об этом пишет The Times of Israel.

По словам Нетаньяху, отмечается в статье, вице-президент США Джей Ди Вэнс проинформировал его об итогах переговоров с Ираном.

«США не могли терпеть явное нарушение Ираном договорённости о вступлении в переговоры. Соглашение заключалось в том, что они прекратят огонь, а иранцы немедленно откроют пролив [Ормузский] — они этого не сделали», — цитирует премьер-министра Израиля издание.

Нетаньяху подчеркнул, что главным вопросом для США является вывоз всего обогащённого урана с территории исламской республики и обеспечение того, что «в ближайшие годы и десятилетия» Иран не будет заниматься обогащением урана.

Он также заявил, что Израиль поддерживает решение президента США Дональда Трампа о введении морской блокады.

Ранее Трамп подтвердил, что Соединённые Штаты 13 апреля заблокируют корабли, входящие в иранские порты и выходящие из них. По его словам, в блокаде судов будут участвовать также другие страны.

В Иране назвали пиратством решение США и заявили, что угроза иранским портам будет означать риск для всех гаваней в Персидском и Оманском заливах.