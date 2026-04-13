Пока вы не уснули: позиция Мадьяра по диалогу с РФ и резкий ответ Ирана США на блокаду

Раскрыта позиция Мадьяра по сотрудничеству с Россией

Лидер победившей на парламентских выборах оппозиционной партии «Тиса» Петер Мадьяр допускает возможность сохранения импорта российских энергоресурсов. Об этом сообщает The New York Times.

В то же время ожидается, что новое руководство Венгрии сможет разблокировать предоставление Украине кредита в размере 90 миллиардов евро, ранее заблокированного правительством премьер-министра Виктора Орбана.

Иран резко ответил США на угрозу морской блокады

Любые попытки США морской блокады «обречены на провал». Об этом заявил высокопоставленный военный советник верховного лидера Ирана и бывший командующий Корпусом стражей исламской революции (КСИР) Мохсен Резаи, передает CNN.

Резаи подчеркнул, что Тегеран не допустит подобного шага со стороны Вашингтона, добавив, что Исламская Республика обладает «значительными неиспользованными возможностями» для противодействия любым угрозам. Советник верховного лидера также отметил, что «Иран — не то место, которое можно сдержать твиттами и вымышленными планами блокады».

На Украине рассказали о запуске «гиперзвуковых ракет»

Депутат Верховной Рады Федор Вениславский заявил о якобы постоянном запуске Украиной гиперзвуковых ракет на расстояние до 500 километров. Его слова приводит «Страна.ua» в Telegram-канале.

По его словам, они уже активно применяются Вооруженными силами Украины. Название и иные подробности пускового изделия он не привел.

Фицо прокомментировал поражение Орбана на выборах в Венгрии

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил, что признает решение граждан Венгрии на прошедших выборах и поздравляет Петера Мадьяра с победой. Публикация появилась на его странице в соцсети Х.

Среди них он отметил «дружественные и взаимовыгодные отношения» с Будапештом и уважение прав национальных меньшинств, возрождение формата Вышеградской группы, а также совместный подход к защите энергетических интересов.

«Марка Рус» закрывает магазины турецких брендов в России

«Марка Рус» решила закрыть в России все магазины турецких брендов Oxxo, Club, NetWork и Mudo. В 2025 году прекратили работу десять торговых пространств, следует из пояснительной записки к бухгалтерской отчетности компании, на которую ссылается «Коммерсантъ».

Сейчас у брендов остается около 20 магазинов в России. Оставшиеся торговые точки планируется закрыть до конца 2026 года.

Продюсер назвал дату возвращения Пугачевой в Россию

Продюсер Сергей Дворцов сообщил о скором возвращении певицы Аллы Пугачевой в Россию. Его комментарий передает Общественная служба новостей.

По словам медиаменеджера, Пугачева посетит страну 15 апреля, в день своего рождения. Продюсер заявил, что поездка связана не только с праздником, но и с необходимостью решить «текущие вопросы по недвижимости и концертной деятельности».

Стало известно о возможной попытке ВСУ прорваться в Россию

Военный эксперт Евгений Михайлов заявил, что ВСУ в харьковском поселке Великий Бурлук могли готовить атаку по российской территории. Об этом пишут «Аргументы и факты».

Накануне, 12 апреля, появилась информация о взрывах и пожаре в поселке Великий Бурлук Купянского района. Также сообщалось, что были поражены объекты ВСУ в окрестностях Чернигова и Петропавловки в Днепропетровской области.

У пропавшей Ирины Усольцевой заблокировали счета из-за задолженности

Ирина Усольцева, пропавшая в Красноярском крае вместе с мужем и маленькой дочерью, осталась должна налоговой. Об этом сообщает aif.ru.

По данным издания, речь идет о сумме около семи тысяч рублей. У Усольцевой были счета в шести банках, налоговая отправила представления во все, после чего операции по счетам были полностью приостановлены.

Назван «главный сигнал» начала войны между РФ и НАТО

Попытки изолировать Калининградскую область и агрессивные действия Европы в отношении судов, перевозящих российскую нефть, станут главным сигналом начала войны между Россией и НАТО. Об этом в эфире Радио РБК заявил президент Российского совета по международным делам (РСМД) Дмитрий Тренин.

По его словам, сейчас Россия проходит через аналог мировой войны и ситуация может стать еще опаснее.

В Британии заметили изрешеченный осколками американский самолет

Изрешеченный осколками американский самолет-заправщик КС-135 Stratotanker прибыл на британскую авиабазу «Милденхолл». Об этом сообщил портал The War Zone (TWZ).

Издание опубликовало фотографии с самолетом, на корпусе которого можно увидеть множество заплаток. Предположительно, он был поврежден в ходе конфликта на Ближнем Востоке.

