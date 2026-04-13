Раскрыт главный просчет Трампа на Ближнем Востоке

Президент США Дональд Трамп сделал грубую ошибку, ему не следовало заявлять о блокаде Ормузского пролива, рассказал в соцсети Х профессор университета Юго-Восточной Норвегии Гленн Дизен.

Глава США в воскресенье, на фоне провала на переговорах с Ираном и шквала резких публикаций в СМИ, анонсировал полную блокаду Ормуза, как на вход, так и на выход.

Американский лидер отметил, что американский флот не пропустит ни одно судно через пролив. Он добавил, что у Ирана «нет козырей».

«Если США перекроют Ормузский пролив, то Йемен, скорее всего, заблокирует Баб-эль-Мандеб. Предположение о доминировании в эскалации — главный просчет Трампа», — разъяснил Дизен.

Ранее востоковед Фредерик Миттон сообщил, что Тегерана есть инструменты, которые он может использовать для затягивания войны и значительного усугубления экономического кризиса.

По его словам, в ближайшие дни будут предприняты попытки достичь соглашения, но они ни к чему не приведут.