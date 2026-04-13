Новый премьер-министр Венгрии поблагодарил Россию и Китай

Новый премьер-министр Венгрии Петер Мадьяр поблагодарил Россию и Китай за готовность к прагматичному сотрудничеству. Об этом сообщает РИА Новости.

Во время международной пресс-конференции Мадьяр заявил, что заметил высказывания России и Китая по поводу его победы. Он выразил благодарность за принятие результатов выборов и выразил ответную готовность к диалогу.

«Я благодарю всех за поздравления, я также вижу, что Москва и Кремль, а также Пекин высказались. Я благодарю их за то, что они с уважением отнеслись к решению венгерских избирателей, и за то, что они открыты к прагматичному сотрудничеству, как и Венгрия. Потому что география есть география», — заявил он.

Согласно данным Венгерской избирательной комиссии, возглавляемая Мадьяром партия «Тиса» значительно опередила партию «Фидес» Виктора Орбана на выборах, которые прошли 12 апреля.

Кремль отказался поздравить Мадьяра с победой на выборах в Венгрии

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Кремль не будет поздравлять Мадьяра с победой.